L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia firma la convenzione con l’Unitelma

10 Settembre 2019 22:01

L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ha firmato la convenzione con l’Università Unitelma Sapienza

L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia ha firmato la convenzione con l’Università Unitelma Sapienza Polo Didattico della Sicilia – sede di Messina. Il Polo di Messina offre un servizio convenzioni di qualità, l’operazione non comporta dei costi per l’Ente sottoscrittore ed è destinato a tutti gli associati, ai dipendenti e ai loro familiari. L’Università Unitelma Sapienza ha 8 Corsi di Laurea, 34 Master e 38 Corsi di Alta formazione. Una buona opportunità, secondo l’Ordine, che ha abbracciato volentieri la novità della piattaforma E-Lerning, che permette di raggiungere tutti, arriva nelle periferie, e che si rivolge ai tanti giornalisti e ai loro familiari che vogliono puntare a una crescita culturale di qualità. “Unitelma Sapienza è una realtà solida che investe gli utili nella crescita e nella ricerca, offre competenza e una eccellente professionalità, in particolare la piattaforma E-Lerning permette di abbassare i costi di iscrizione senza ridurre la qualità dell’offerta. Infine i Corsi di laurea, Master e i Corsi di Alta Formazione, sono gestiti e curati con grande trasparenza e professionalità. Unitelma vanta una tradizione negli studi giuridici ed economici, con particolare riguardo alle imprese e alla pubblica amministrazione.

