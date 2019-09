“L’ho picchiata, ma non volevo ucciderla”: 45enne confessa l’omicidio della madre anziana [NOMI e DETTAGLI]

3 Settembre 2019 19:05

Figlio massacra a pugni la madre di 84 anni: la comunità di Cetona sotto shock

L’assassino di Marisa Tosoni, l’ anziana di Siena trovata questa mattina massacrata con un decina di pugni in testa, ha confessato tra le lacrime il delitto. Si tratta del figlio della donna, il 45enne Angelo Del Ticco. L’uomo durante l’interrogatorio svolto dal sostituto procuratore Siro De Flammineis in caserma a Cetona, ha ammesso di aver picchiato ripetutamente l’84enne, ma “non aveva intenzione di ucciderla”. I carabinieri lo hanno arrestato e lo hanno accompagnato nel carcere senese di Santo Spirito, su disposizione del pm di turno. Del Ticco è accusato di “omicidio volontario pluriaggravato per futili motivi nei confronti di un prossimo congiunto commesso in stato di ebbrezza alcolica”.

Cosa è successo ieri notte

Ad allertare i soccorsi, intorno alle 5, è stato lo stesso Angelo Del Ticco che ha raccontato che al suo risveglio ha trovato la madre in una pozza di sangue. Solo in quel momento si sarebbe reso conto di quello che aveva combinato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo investigativo di Siena e del nucleo operativo di Montepulciano.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti e la versione dei fatti fornita dall’uomo durante l’interrogatorio, l’anziana donna poco prima della mezzanotte ha chiesto al figlio di portarle un bicchiere d’acqua; una richiesta che ha scatenato la furia omicida. Del Ticco, in preda all’alcol, avrebbe iniziato a colpire selvaggiamente la madre, sferrandole una decina di pugni in testa. L’uomo poi si sarebbe messo a dormire e solo al risveglio avrebbe scoperto che la madre era morta. La donna avrebbe contestato più volte lo stile di vita del figlio. I due vivevano nella stessa abitazione e il 45enne disoccupato viveva grazie alla sola pensione della madre.

