I complimenti di Oliverio agli atleti calabresi Francesco Sesso e Alessandra Pagliaro

22 Settembre 2019 14:45

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, ha espresso grande soddisfazione per la medaglia d’oro conquistata dagli atleti calabresi Francesco Sesso e Alessandra Pagliaro con la nazionale italiana e quella d’argento conquistata personalmente dall’atleta cosentino nella categoria macro ai mondiali di fotografia subacquea di Tenerife. “Ancora una volta -ha affermato il Presidente Oliverio- due atleti calabresi salgono sul podio più alto di una competizione mondiale. E’ un ulteriore motivo d’orgoglio per una terra che continua ad imporsi in diverse discipline di livello internazionale e che vuole cancellare per sempre, anche attraverso lo sport, lo stereotipo con cui viene spesso presentata la sua immagine dalle pagine dei grandi media nazionali ed internazionali”. “A Francesco e ad Alessandra e a quanti collaborano con loro -conclude Oliverio- rivolgo le mie più vive congratulazioni, in attesa di poterli ricevere nella Cittadella regionale per potermi congratulare personalmente con loro”.

