Offerta di lavoro per professionisti del terrore: si cercano 400 zombie e vampiri

5 Settembre 2019 11:50

Mirabilandia cerca 400 professionisti del terrore per l’Halloween horror festival

Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, cerca 400 aspiranti zombie e vampiri. Si tratta di un’offerta di lavoro, con contratto stagionale, in occasione della prossima edizione dell’Halloween horror festival. Tra il 5 ottobre e il 3 novembre, a Ravenna sono attesi migliaia di visitatori attesi e i 400 attori che passeranno le selezioni avranno il compito di impersonare zombie, streghe, vampiri, lupi mannari, fantasmi e più in generale tutto il vasto catalogo dei personaggi dell’horror.

Le selezioni si svolgeranno domenica 15 settembre dalle 10.30 all’interno del Pepsi Theatre di Mirabilandia. Per partecipare occorre essere maggiorenni e inviare entro mercoledì 11 settembre la propria candidatura, compilando il form online sul sito di Mirabilandia. Requisiti fondamentali: travestimento e make-up originali da vampiro, zombie, steampunk o western.

