Migranti, l’Ocean Viking ancora a largo. Salvini: “Scommettiamo che li fanno sbarcare?”

13 Settembre 2019 19:27

L’Ocean Viking si trova ad una trentina di miglia da Malta e non ha trovato ancora un porto sicuro: appello di Medici senza frontiere: “intanto facciamoli sbarcare”

“Ci sono 82 persone che hanno subito enormi traumi, chiediamo una soluzione rapida per risparmiar loro altre inutili sofferenze. Sappiamo che i Governi europei stanno cercando un accordo sulla loro distribuzione, ma intanto che si facciano sbarcare”. Così riferisce all’ANSA il direttore generale di Medici senza frontiere, Gabriele Eminente, in merito alla vicenda della Ocean Viking. Medici Senza Frontiere gestisce la nave insieme a Sos mediterranee. L’imbarcazione si trova ad una trentina di miglia da Malta e non ha trovato ancora un porto sicuro.

Conte: “Stop alla propaganda, continueremo sulla linea del rigore”

Sul tema dei migranti “d’ora in poi non ci sarà più spazio per la propaganda: noi continueremo sulla linea del rigore, in particolare del contrasto ai traffici illeciti che favoriscono l’immigrazione clandestina con la differenza che cercheremo di risolvere le questioni in pochi giorni e non in mesi“. Lo ha premesso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ai giornalisti ad Accumuli, rispondendo in particolare ad una domanda sulla Ocean Viking, questione che, ha detto Conte, “abbiamo affrontato ieri in una riunione”.

Salvini: “Scommettiamo che Ocean Viking entrerà in porto senza opposizioni?”

“Scommettiamo che, dopo più di un anno, la Ocean Viking sarà la prima nave Ong che entrerà in un porto italiano senza che nessuno si opponga?!”. Lo scrive su Fb Matteo Salvini postando una foto che ritrae la nave, i migranti e il nuovo esecutivo.

