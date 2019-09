Cosenza: Occhiuto plaude ai tantissimi giovani che oggi hanno manifestato per il Fridays for future Italia

27 Settembre 2019 14:41

Cosenza: il sindaco Mario Occhiuto evidenzia con soddisfazione il successo della grande mobilitazione che nel capoluogo bruzio ha registrato la presenza rilevante e consapevole dei ragazzi

“Lascia davvero ben sperare la partecipazione dei tantissimi giovani alla manifestazione che oggi ha visto anche Cosenza tra le città italiane dove si è sfilato per il Fridays for future”. Il sindaco Mario Occhiuto evidenzia con soddisfazione il successo della grande mobilitazione che nel capoluogo bruzio ha registrato la presenza rilevante e consapevole dei ragazzi: “La lunga onda verde che questa mattina ha attraversato tutto il nostro Paese e che sta attraversando l’intero pianeta – dichiara Occhiuto – ci spinge a proseguire in maniera sempre più convinta sulle tematiche della sostenibilità ambientale che dal primo momento sono state al centro del mio programma amministrativo. La città di Cosenza ormai da qualche anno ha avviato, di pari passo con progetti specifici, una campagna di divulgazione e di educazione civica per responsabilizzare soprattutto i più giovani al rispetto dell’ambiente. Vedere le immagini degli studenti uniti in un corteo così festoso dove le riflessioni si sono sovrapposte a un contagioso entusiasmo – conclude il sindaco – ci fa dire che la strada segnata è quella giusta. Mi sento al loro fianco in questo terzo sciopero globale per il clima che è uno sciopero per la vita e per il futuro. Bravissimi ragazzi!”.

