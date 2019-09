Notte d’arte a Messina: un weekend di mostre, moda e musica. Ecco il programma

12 Settembre 2019 14:38

L’evento è organizzato e curato dall’associazione culturale “Impronte Messina” a favore del Ccsvi Sclerosi Multipla

È stata illustrata stamani a Palazzo Zanca la “Notte d’Arte”, evento ideato, organizzato e curato dall’associazione culturale “Impronte Messina” a favore dell’ente associativo Ccsvi Sclerosi Multipla, in programma sabato 14 e domenica 15, in quattordici location della città. All’incontro hanno preso parte l’assessore allo Spettacolo e Tempo Libero Giuseppe Scattareggia, il presidente dell’associazione Impronte Marisa Arena, il presidente regionale della Ccsvi Sclerosi Multipla e direttore artistico Gianfranco Pistorio, il direttore artistico Antonello Arena ed i rappresentanti delle quaranta associazioni coinvolte nell’iniziativa di cui sarà madrina Daniela Conti. “Questa manifestazione – ha dichiarato l’assessore Scattareggia – conclude il programma dell’Agosto messinese 2019. La presenza di numerose associazioni è il segno tangibile della partecipazione e della condivisione di un programma ricco e variegato di eventi, che cattureranno l’interesse della cittadinanza”. Le locations interessate dall’iniziativa sono Palazzo Zanca, Palazzo dei Leoni, Salone degli Specchi, Galleria Vittorio Emanuele, piazza Unione Europea, Chiostri dell’Arcivescovado, piazze Duomo, del Fuoco, della Cultura, via Solferino, Biblioteca comunale Cannizzaro, Eremo della Madonna degli Angeli (Fondo Fucile). Tutte le mostre sono visitabili dalle ore 21 di sabato 14 alle 23 di domenica 15.

SABATO 14 SETTEMBRE

PALAZZO ZANCA

Ore 21:00 Cerimonia Inaugurale – Mostra sulle peculiarità dei villaggi storici a cura della “Rete dei Borghi”- Digital Art espongono: Pavone, Parisi, Miroddi.

PALAZZO DEI LEONI

Mostra di Arte contemporanea: G.Rinaldi, U. Boccafurri, B Vismara, A. Bonanno M.Aquila,F. Miragliota, S.Vasi, S.Costa, A. Sofi, S.Lo Piano, G.Sessa,M.Giunta Document sulle relaaioni tra la città di Messina e la Russia (prima e dopo il terremoto) a cura dell’Ass. Culturale Messina-Russia – Esposizioni di scacchiere, dimostrazione del gioco degli scacchi a cura dell’Ass. Kodokan.

SALONE DEGLI SPECCHI

Ore 19,00 “La Storia di Rometta” Opere di Maurizio Gemelli, presentate del sindaco di Rometta Nicola Merlino e dal dottore in storia moderna Piero Gazzara – Ore 21,30 Proiezione selezione di cortometraggi della 51°ed. “Fotogramma d’Oro Short Film Festival 2019” a cura di F.Coglitore, presenta N. David, interverranno Ennio Marino (Pres. Telefono Amico)per il laboratorio Vicolo Cicala interverranno il dr. Corrado Randazzo, le dr.sse Roberta Cardia e Mara Siragusa. Per “Sostieni un Paziente a Distanza” la dr.ssa Fabrizia Strangio. Mostra – “ La Marineria Siciliana” a cura dell’Arch. S. Serio.

GALLERIA VITTORIO EMANUELE III

Esposizione di pittura e fotografa: S.Occhino, A. Bonanno, Anna Ma, C.Giardina, G. Sorrent, M. Miraglia, A. Agat, A. Pelegrino, N. Lisitano- R.Ariosto – Esposizione degli elaborati dei ragazzi con disabilità Ass. S.Francesco onlus – Esposizione Photo Contest “Note d’Arte” – Ore 22,00 Milonga a cura dell’Ass. “Tango Querido” M.Campolo.

PIAZZA UNIONE EUROPEA

Ore 21,30 Moda Arte Spettacolo a cura del’Ass.”La Fenice Scarlata” presenta G. Venuti Esposizione di

deltaplani a cura dell’ Ass. Time To Fly e club “Volo libero Cacciavento”.

CHIOSTRI ARCIVESCOVADO

Ore 20,00 Apertura alla presenza di Mons. Giuseppe Costa, Delegato Arcivescovile per la Chiesa all’Arcivescovado – “Suggestioni dai/dei Borghi” mostra a cura dell’Arch. M. Palamara – Ore 20,30 “Vi racconto…” Monologhi a cura di Alessia Di Fiore con la partecipazione di D. De Marco – Ore 21,00 Presentazione del libro “Castel Gonzaga di Messina” di G. Smilare a cura dell’Ass. Gonzaga -Esposizione didattica dell’Accademia delle Belle Art di Messina a cura di A. Lanese, A.Arena, M. Triolo, M.Giacobbe, R. La Fauci, A. Pepe, G. Allio, C. Restifo, U. Savarese, E. Bordonaro, F. Arigò, G. Chillè, Galletta, S. Arena Esposizione di Arte Contemporanea: C. Cacciola, V. Bruy, M. Costa, L. Muscolino, Puccio, Mantilla, R. Rigano, M. Rando, C. Crisafulli, M. Oteri , S. Quartarone P. Alacqua, S. Miduri, L. Rizzo, A. Avila. D. Mondello. Esposizione delle opere donate da Alex Caminiti all’ Ente Ccsvi Sclerosi Multipla Sicilia.

PIAZZA DUOMO

Ore 20,00 Esibizioni a cura di M. Trifirò, P.Scaglione, N. Di Bella, Cdr Music, con Dance Center, It Dance

Messana, Raqsme, A.C.S.D. Alice, Sueno De Bailar, P.Scaglione, Lula Centro Danza, Paladanza Cuba Dance 35, Ssd Messina Danaa E Fitness N.Di Bella, M.De Seta, A.Pistone , On Stage – Area hobbist – Spettacolo della “Compagnia Joculares”

PIAZZA DEL FUOCO

“Idee per la città metropolitana di Messina” a cura del’ord. Architetti di Messina e della Fondazione Architetti nel Mediterraneo – Mostra di fotografa erotica a cura dell’Accademia delle Belle Art di Messina Esposizione di Arte contemporanea.

PIAZZA DELLA CULTURA

“Idee per la città metropolitana di Messina” a cura del’ord. Architetti di Messina e della Fondazione

Architetti nel Mediteraneo – Esposizione di strumenti musicali a cura della liuteria Saldaneri – Esposizione di ghironde a cura di Ben Pouaadoux – Dimostraaione/esibizione a cura dei “De’jà-vu” – Esposizione di abiti sartoriali a cura di “Mapi”.

VIA SOLFERINO

“Arte in Musica” a cura di ABAM, Centorrino, Bardeta.

BIBLIOTECA COMUNALE CANNIZZARO

Ore 19:00/23:00 Esposizione “Immagini dai Borghi”

DOMENICA 15 SETTEMBRE

PIAZZA DUOMO

Ore 10:00 “Medieval Fantasy” giochi di ruolo a cura dell’Ass. di Prom. sociale Cuore di Drago. Giochi da tavolo a cura dell’ Antro dell’Orco – Presentazione delle attività svolte dai ragazzi con disabilità dell’Ass. S Francesco onlus – Esposizione di Deltaplani ed istruzioni a cura dell’ Ass.”Time To Fly” e il club “Volo libero Cacciavento”.

Lezioni di Jazzercise (team di P. Scaglione) Zumba (team di D.Giorgianni ) Group Sparring P. Schepis, Hip hop

A.Pistone e Danze caraibiche A. Bonifacio, Esibizione di muay Thai a cura di F. Buda – Area hobbist – Spettacolo della “Compagnia Joculares”

SALONE DEGLI SPECCHI

Ore 19:00 “Messina History, storia di Messina e promozione dei Territori della sua Provincia” conferenza a cura de “La Compagnia di Commerzio” in collaborazione con “Amici del Museo di Messina”, Casdm, ArcheoMe, Parco Jalari, Conferenzieri F. Riccobono e A. Fumia D. Ferrara, F. Tirrito, V. Giorgianni (Parco Jalari),

P. Faranda (pro loco Castroreale), R. Midiri (ass. Kataba , Monforte San Giorgio) – Ore 21,30 Proiezione del docu-flm “Un altro mondo” di T.Torelli a cura dell’Ass. Anthurium Rosa, introduce e modera M. Restuccia – Proiezione “Caligola allo specchio” liberamente tratto da “Caligola” di A.Camus di e con A. Fermi.

EREMO DELLA MADONNA DEGLI ANGELI (FONDO FUCILE)

Ore 18:00 Concerto a cura del Conservatorio Corelli di Messina e visita all’affresco “Maria Regina degli Angeli” del Polidoro Caldara da Caravaggio, organizzato dalla III circoscrizione di Messina.

PIAZZA DELLA CULTURA

Ore 18:00 Shooting fotografico a cura di Studio 18 – Sfilata di abiti sartoriali a cura di Mapi

CHIOSTRI DELL’ARCIVESCOVADO

Ore 20:00 Reading a cura di Daniela Conti, Elvira Bordonaro, Ester Isaja – Ore 21:00 Premiazione Photo

Contest “Note d’Arte” – Rinfresco e saluti conclusivi.

