Neonato trovato morto: madre indagata per omicidio e occultamento di cadavere

18 Settembre 2019 09:53

Un neonato è stato trovato morto tra i cespugli a Lana, in provincia di Bolzano. La madre è indagata per omicidio e occultamento di cadavere

Un neonato è stato trovato morto tra i cespugli a Lana, in provincia di Bolzano. La notizia è riportata dal quotidiano Dolomiten secondo il quale sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri e la croce bianca. E’ indagata anche per occultamento di cadavere la donna romena sottoposta a fermo di indiziato di delitto per omicidio aggravato nei confronti del proprio neonato. Lo fa sapere in una nota la locale procura. “Nel corso della serata sono state sentite alcune persone informate sui fatti – fa sapere la procura – Sono stati sottoposti a sequestro alcuni oggetti e indumenti nonché la stanza nella quale la cittadina rumena soggiornava per motivi di lavoro. Le indagini sono ancora in corso si è in attesa di avere ulteriori elementi dall’autopsia che è stata disposta”.

