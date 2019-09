Myriam Melluso, da Reggio Calabria a Miss Italia 2019: “la bellezza salverà il mondo”. Tutte le INFO UTILI per votarla

3 Settembre 2019 16:24

Da Reggio Calabria a Miss Italia 2019, ecco come votare la reggina Myriam Galluso

Myriam Melluso è in corsa per vincere Miss Italia 2019: ha 20 anni ed è di Reggio Calabria. Alta 1.76cm, ha gli occhi marroni e i capelli castani, studia economia aziendale e sogna di svolgere una professione legata al mondo dei nuovi media. Myriam è l’unica reggina che partecipa all’edizione 2019 di Miss Italia. Ama molto la natura, scrivere poesie e camminare in riva al mare. Una curiosità su Myriam: conserva ancora la sua bambola di quando era una bambina, Tanya Miss Italia.

Sul profilo facebook Myriam spiga la sua esperienza a Miss Italia in questi ultimi giorni prima di decidere chi indosserà la corona di Miss il 6 settembre alle 21.15 su Rai1, “Ieri è stata una giornata importante, molto movimentata..per fortuna noi Miss siamo instancabili! Sveglia presto ed al mattino trucco e parrucco, et voilà tutte pronte per la foto di gruppo…le 80 Miss degli 80 anni di Miss Italia, che emozione! In serata tutte e 80 abbiamo sfilato da piazza Torino a piazza Milano protestando contro le critiche che il concorso continua a ricevere, è stato davvero bellissimo marciare tutte insieme unite per un unico scopo: LA LIBERTÀ PER LA BELLEZZA, la stessa bellezza che SALVERÀ IL MONDO!

Miss Italia è anche unione e forza di tante giovani donne!

Sono sempre più contenta ed orgogliosa della mia scelta perché scegliere Miss Italia significa scegliere di abbracciare valori come il sacrificio, il rispetto, l’umiltà, la forza d’insieme, la determinazione e il coraggio di essere se stessi!

Mi chiamo Myriam Melluso, ho 20 anni, vengo da Reggio Calabria, sono il numero 37. Il 3 è il numero della positività il 7 del sogno e della spiritualità, la somma da un 10 “l’inizio” un nuovo inizio che proietta verso un nuovo futuro e un giorno racconterò ai miei figli che la loro mamma è stata una delle 80 Miss degli #80annidimissitalia : un esperienza che mi ha insegnato che la vita è fatta di piccoli attimi e tutti vanno custoditi con cura“.

Myriam indossa il titolo regionale di Miss Eleganza Calabria e per votarla basta indicare il n.37, ecco come sarà suddiviso il televoto.

Il televoto sarà suddiviso in 4 fasi:

1 FASE

Le 80 finaliste diventeranno 40

2 FASE

Le 40 finaliste diventeranno 20

3 FASE

Le 20 finaliste diventeranno 10

4 FASE

Le 10 finaliste diventeranno 2, la 3 finalista verrà ripescata tra le 78 dalla giuria. Ad ogni fase del televoto è possibile dare max 5 voti per ogni utenza.

Anche l’onorevole reggino Francesco Cannizzaro lancia un messaggio sul proprio profilo facebook per sostenere e votare la giovane aspirante vincitrice Miss Italia. “Reggio Calabria a ..!! Sosteniamo e Votiamo , tra le Finaliste…! La Città e la Provincia unite più che mai a sostenere. Almeno per questa volta e votiamo tutti dalla stessa parte. Se vince , vince e la Provincia.#ForzaMiriam‍ #ForzaReggio #MissItalia“.

