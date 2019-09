MotoGp, Valentino Rossi e quella frecciatina alla Yamaha: il Dottore non risparmia le critiche

19 Settembre 2019 18:22

Il pilota pesarese ha parlato alla vigilia del week-end di Aragon, lanciando una frecciatina alla Yamaha

Messo alle spalle il Gran Premio di Misano, Valentino Rossi va in cerca di riscatto ad Aragon. La pista spagnola non è certamente di quelle che vanno a genio al Dottore, costretto a fare i conti con una Yamaha che fa le bizze di tracciato in tracciato.

Ai problemi di velocità continuano a sommarsi quelli relativi ad accelerazione e consumo delle gomme, due beghe non ancora risolte dalla squadra giapponese. Per questo motivo Valentino Rossi è tutt’altro che fiducioso in vista del fine settimana spagnolo, dove ci sarà da soffrire anche per colpa della… moto: “di solito riguardo le gare dove vado bene, Misano non è stata una delle più belle da rivedere. Quella di Aragon per me è una delle piste più difficili, negli ultimi anni lo è diventata anche per la Yamaha, quindi questo weekend sarà interessante per capire se i progressi che abbiamo fatto di recente si vedranno anche qui. In rettilineo la velocità non è fantastica, ma non è questo il punto. Quello che serve è più accelerazione nelle curve e far funzionare le gomme senza consumarle troppo“.

