A 25 anni dalla morte di Nicholas Green i genitori tornano in Calabria [FOTO]

30 Settembre 2019 20:54

I coniugi Reginald e Maggie Green hanno fatto visita al Commissariato di P.S. di Polistena

A 25 anni dalla morte di Nicholas Green, stamattina i coniugi Reginald e Maggie Green, genitori del bambino di sette anni vittima di un tentativo di rapina sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, hanno fatto visita al Commissariato di P.S. di Polistena. Il bambino, che viaggiava sul sedile posteriore dell’auto assieme alla sorellina di 4 anni, mori’ a causa dei colpi sparati da due banditi poi identificati e condannati. Da quell’evento tragico, dopo che i coniugi autorizzarono l’espianto dei suoi organi, oltre alla speranza per sette persone, scaturi’ un’ondata di solidarieta’ che fece triplicare le donazioni. La visita di oggi al Commissariato di Polistena è stata un momento molto emozionante poiché i Green hanno rivisto i luoghi dove ebbero il primo supporto da parte della Polizia di Stato, incontrando gli (allora) agenti che li soccorsero nelle immediatezze del fatto.

A questi infatti hanno espresso la loro gratitudine per la professionalità, la prontezza e la sensibilità dimostrate in quei momenti concitati e drammatici del 29 settembre 1994. Ai genitori di Nicholas il sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha donato una targa per ricordare un gesto che ha generato amore e solidarieta’. “E’ difficile – ha detto Maggie Green – tornare nel luogo dove abbiamo passato la peggiore notte della nostra vita, ma non possiamo dimenticare tutti gli incontri che abbiamo fatto qui, contrassegnati dal calore e dalla generosita’ delle persone”.

