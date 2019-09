In montagna senza smartphone e pc: in 10 vincono una vacanza gratis in un rifugio isolato. 5 giorni totalmente disconnessi

6 Settembre 2019 18:01

La sfida di quattro italiani e sei stranieri: il gruppo ha vinto una vacanza gratuita nelle Dolomiti. Ognuno di loro dovrà lasciare a casa smartphone e pc

Cinque giorni immersi nella natura, ma senza smartphone e collegamenti digitali. È la sfida di quattro italiani e sei stranieri, fra i 21 e i 41 anni, scelti in una selezione a cui hanno partecipato 19 mila candidati. Il gruppo sarà protagonista di una vacanza gratuita nelle montagne bellunesi. Del gruppo dei dieci fanno parte studenti, impiegati, uno psicologo, un profumiere, un architetto, un manager, un informatico e uno sviluppatore web. Gli stranieri vengono dal Brasile, Belgio, Francia, Slovacchia e Inghilterra.

Tutti, nei video per la selezione, hanno descritto la loro vita quotidiana utilizzando gli aggettivi “frenetico” e “devastante”. La vacanza prenderà il via il 13 settembre e rientra nel piano”Dolomites Maadness” promossa da sette amministrazioni comunali dell’Agordino, in cambio il gruppo si dovrà occupare di piccole opere di ripristino del territorio, che lo scorso novembre è stato colpito da tempeste che hanno provocato gravi danni al territorio.

