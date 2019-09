Provenzano, Catalfo e Bonafede: ecco chi sono i tre ministri siciliani del Governo Conte bis

4 Settembre 2019 19:17

Due grillini e un dem nella nuova compagine di governo: ecco i tre neo ministri siciliani

Tre ministri siciliani domani firmeranno l’incarico al Quirinale ed entreranno a far parte del Governo Conte Bis. Si tratta di Giuseppe Provenzano, detto Peppe, di Nunzia Catalfo e di Alfonso Bonafede. Ecco chi sono i tre neo ministri:

Giuseppe Provenzano è nato a San Cataldo il 23 luglio 1982. Laureato e dottorato alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, è vice direttore della Svimez. Si occupa di Mezzogiorno, e in particolare di politiche di coesione. E’ stato capo della segreteria dell’assessore per l’Economia della Regione Siciliana (2012- 2014) nella giunta Crocetta e consulente del ministro dell’Ambiente Andrea Orlando. Dopo le primarie del 2019, entra a far parte della Direzione Nazionale del Partito Democratico. Dal giugno 2019 è membro della Segreteria Nazionale come responsabile delle politiche del lavoro.

Provenzano succede a Barbara Lezzi come ministro del Sud e ha commentato così il nuovo incarico: “Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, con cui ho attraversato questo agosto travagliato, mi ha chiesto di far parte della squadra di un governo che dev’essere di svolta. Lo ringrazio per questo, ma non solo.Ho sentito in queste ore tutto il peso dei dubbi e delle responsabilità. Tornerò più avanti sulle ragioni politiche della scelta del Pd.Il pensiero va a molte persone, in questo momento. Non posso citarle tutte, ma una sì: Andrea Orlando, compagno e punto di riferimento in questi anni di battaglie, che ieri ci ha regalato una grande lezione umana e politica.Ho accettato la proposta del Presidente Giuseppe Conte perché il Sud è il cuore della questione italiana ed europea, ma può essere anche la soluzione. Il Mezzogiorno è stata la mia professione, sarà per sempre la mia vocazione. L’impegno è ora di svolgere questa alta funzione con disciplina e onore.P.S. Mi dicono che domattina dovrei salire al Quirinale. C’è il giuramento e non so cosa mettermi…“.

Nunzia Catalfo è nata il 26 luglio del 1967 a Catania. Presiedeva la commissione Lavoro del Senato e ha un diploma di scuola superiore. È attivista grillina dal 2008. La senatrice pentastellata succede al Ministero del Lavoro finora guidato dal capo politico del M5S Luigi Di Maio. Catalfo è entrata per la prima volta al Senato nel 2013 è ed la prima firmataria del disegno di legge sul reddito di cittadinanza. Sua è anche la proposta di legge M5S sul salario minimo, che prevede di fissare la soglia della retribuzione minima oraria a 9 euro l’ora. Dal 2015 è referente della funzione Lex Parlamento e dal 2018 della funzione Lex Europa per la piattaforma Rousseau.

Alfonso Bonafede, confermato alla Giustizia, è una vecchia guardia del M5S: è l’uomo che portò Giuseppe Conte dai 5 stelle. È nato il 2 luglio 1976 a Mazara del Vallo. Nel 2006 entra a far parte del gruppo degli “Amici di Beppe Grillo” del Meet-up di Firenze. Nel 2006 ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa. Sempre dal 2006 è avvocato presso il Foro di Firenze. Bonafede è parlamentare dal 2013 e ha scritto il disegno di legge Anticorruzione, lo Spazzacorrotti dall’M5s. In collaborazione con il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, è stato tra i fautori della legge sul «Codice Rosso» per il contrasto alla violenza sulle donne e sui minori.

