Botte, minacce e niente cena se i figli non pregavano: genitore cattolico patteggia la pena a due anni

20 Settembre 2019 20:24

Un genitore osservante cattolico obbliga i figli alla preghiera. Minacce e niente cena in caso di rifiuto. La vicenda è finita in tribunale

Costringeva i figli a pregare, minacciandoli di fargli saltare la cena. A denunciarlo è stata la moglie, esasperata delle incomprensibili vessazioni del marito e la vicenda è finita in tribunale, dove l’uomo ha patteggiato la pena a due anni (pena sospesa). Il 47enne obbligava i figli di 12 e 13 anni a pregare tutti i giorni, più volte al giorno, e per farlo usava violenza e urla. La moglie ha chiesto la separazione e i figli hanno espresso il desiderio di non rivedere il padre. Durante il periodo di Quaresima l’uomo si atteneva a regole ferree, specie per quel che riguarda l’alimentazione. Il Venerdì Santo digiunava e costringeva la moglie a dare solo latte ai figli.

