Migranti, Salvini indagato per sequestro di persona. La Procura di Catania chiede l’archiviazione

21 Settembre 2019 16:46

Nave Gregoretti, la Procura di Catania chiede l’archiviazione per il leader della Lega Salvini

La Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione del caso della nave Gregoretti, nel quale Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona. I fatti risalgono al luglio scorso e il fascicolo era stato aperto dalla Procura di Siracusa contro ignoti. A fine luglio la nave della Guardia Costiera era ferma nel porto di Augusta, a bordo c’erano 115 migranti. Alla motovedetta era stato negato l’attracco per ordine perentorio dell’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Nei giorni successivi al porto di Catania furono fatti sbarcare una donna all’ottavo mese di gravidanza insieme al marito e due figli piccoli e, ad Augusta, presso il molo Nato, 16 persone che si sono dichiarate minorenni. Il comandante della nave era anche stato sentito in procura e gli atti, ritenendo che fosse configurabile il reato di sequestro con annesse responsabilità ministeriali, furono trasferiti da Siracusa a Catania, dove il pm ha iscritto il fascicolo a carico di Matteo Salvini. Successivamente il pm ha ritenuto che “non sussiste il reato di sequestro di persona” e ha chiesto l’archiviazione al Tribunale etneo, che adesso dovrà decidere.

Valuta questo articolo