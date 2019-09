23 Settembre 2019 00:05

La Ocean Viking potrà far sbarcare i 182 migranti: il Governo dà l’ok per il Porto di Messina

Ritornano gli sbarchi di migranti in riva allo Stretto: il Governo ha, infatti, assegnato il Porto di Messina all’Ocean Viking, nave di Sos Mediterranée e Medici senza frontiere, quale approdo sicuro per far scendere a terra i 182 migranti a bordo. L’imbarcazione, che si trova al largo di Linosa, stava affrontando difficoltà sia per il meteo e sia per le condizioni igienico-sanitarie. Tra gli immigrati a bordo della Ocean Viking ci sono 14 bimbi, la più piccola di 8 giorni.

