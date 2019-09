Migranti: barca a vela con 52 persone finisce sugli scogli in Calabria

3 Settembre 2019 12:24

Migranti: sbarco in Calabria, in 52 approdano in una zona impervia

Una barca a vela con a bordo 52 migranti è approdata questa mattina sulla costa di Le Castella, nel comune di Isola Capo Rizzuto, l’imbarcazione e’ finita su alcuni scogli in una zona anche impervia. Sul posto e’ intervenuto personale della Polizia di Stato, mentre dal mare le motovedette di Guardia Costiera e Guardia di Finanza hanno recuperato i migranti che intanto erano saliti sugli scogli e li hanno condotti in sicurezza nel porto di Le Castella dove sono stati affidati al personale di soccorso e trasferiti al centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto per le procedure di identificazione. I migranti, tra i quali due bambini e due donne, sono di nazionalita’ curda-irachena.

