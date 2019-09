Allerta Meteo, il maltempo si sposta al Sud, temporali e temperature in picchiata in Calabria e Sicilia

19 Settembre 2019 16:44

Allerta Meteo, il maltempo che ha colpito duramente il Nord adesso si è spostato al Sud: gli ultimi aggiornamenti, il punto della situazione e le previsioni per le prossime ore

Il maltempo si sposta al Centro/Sud: dopo le piogge intense e abbondanti che nella notte hanno colpito soprattutto l’Emilia Romagna, dove sono caduti 96mm di pioggia a Civitella di Romagna, 79mm a Poggio Renatico, 74mm a Filo – Argenta, 71mm a Lavezzola, 57mm a Cento, 56mm a Villa Verucchio, 42mm a Rimini, i fenomeni estremi sono letteralmente “scivolati” verso Sud colpendo le Marche (59mm a Senigallia) e il Gargano (11mm a Vieste). Adesso i temporali più forti stanno interessando il basso Adriatico, sulle coste pugliesi, e il medio Tirreno, al largo della Campania.

Per le prossime ore l’Allerta Meteo è elevata tra Molise e Puglia, ma nel pomeriggio avremo temporali anche tra Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata e zone interne della Sicilia. Domani, Venerdì 20 Settembre, tornerà a splendere il sole al Nord ma continuerà il maltempo al Sud, soprattutto in Calabria e Sicilia con temporali anche intensi.

Attenzione alle temperature: stanno crollando sotto i colpi dei forti venti di bora. In Emilia Romagna è una giornata tipicamente autunnale, da Bologna a Piacenza la temperatura oscilla in pieno giorno tra +14 e +15°C. E domani farà decisamente più freddo, in tutto il Paese. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Valuta questo articolo