Il messinese Alessio Cavacece nell’ufficio di presidenza dell’assemblea delle consulte siciliane

4 Settembre 2019 23:00

Magistro ha provveduto alla nomina di Alessio Cavacece, 26 anni, perito informatico e studente universitario di Messina

Il Presidente dell’Assemblea Regionale delle Consulte Siciliane Alessandro Magistro eletto lo scorso Marzo annuncia il rimpasto dei consiglieri di presidenza a fronte delle nuove sfide in particolare quella di avviare una Consulta del Sud. Dopo le dimissioni per motivi di studio del cefalutese Giuseppe Coco, Magistro ha provveduto alla nomina di Alessio Cavacece, 26 anni, perito informatico e studente universitario di Messina, candidato alle ultime elezioni comunali messinesi e attuale commissario provinciale per le politiche giovanili ruolo che dovrà lasciare per assumere il nuovo incarico. Il Presidente Magistro gli affida la delega per le politiche sociali. Il giuramento è previsto in data 13 settembre presso il parlamento siciliano , in occasione della riunione regionale con l’ufficio di Presidenza, nella quale verrà fatto un possibile rimpasto anche delle deleghe ai consiglieri.

