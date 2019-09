Messina, torrente Bisconte-Cataratti: al via la consegna dei lavori

12 Settembre 2019 16:26

Stamattina il tavolo con il vicesindaco di Messina: nei prossimi 10 giorni saranno consegnate le aree, previa verifica degli atti tecnici necessari per entrare nel vivo degli interventi

Via libera ai lavori sul torrente di Bisconte. Dopo la firma del contratto con l’associazione temporanea di imprese Consorzio Stabile P.C- Ciesseci Srl di Maletto , che si è aggiudicata l’appalto per un importo di 15 milioni e ottocentomila euro, stamattina si è svolta una riunione tecnica a Palazzo Zanca. Al tavolo insieme al vicesindaco di Messina c’erano i responsabili dell’impresa appaltatrice, il rup Armando Mellini ed il direttore dei lavori Antonino Cortese. “La riunione- spiega il vicesindaco Mondello-è servita a verificare quali debbano essere le attività propedeutiche alla consegna definitiva delle aree di cantiere e quindi dei lavori per potere dare il via speditamente alla realizzazione di un’opera strategica per la città. Presumibilmente nei prossimi 10 giorni saranno consegnate le aree, previa verifica degli atti tecnici necessari per entrare nel vivo degli interventi”. Gli interventi in questione erano stati progettati già negli anni ’90 e da allora si sono registrate lungaggini e continui rinvii. Oggi, dunque, la parola fine ad una vera e propria odissea burocratica.

