Messina, tessere Ast per anziani: ecco come e quando fare domanda

12 Settembre 2019 18:44

Messina, servizio trasporto gratuito extraurbano: presentazione delle domande entro il 26 settembre

Entro e non oltre giovedì 26 settembre potranno essere presentate le istanze, per l’anno 2020, al fine di usufruire del servizio trasporto gratuito extraurbano (AST), previsto dall’art. 16 della L.R. 87/81 e successive modifiche ed integrazioni. Possono beneficiare del servizio le donne che abbiano compiuto il 55° anno di età, ed il 60° gli uomini, la cui dichiarazione I.S.E.E., non sia superiore a 9.808,80 euro, se unico componente il nucleo familiare, e 19.617,60 euro, se due o più componenti. Il modello, con la documentazione da allegare, può essere ritirato al Dipartimento Politiche Sociali, piazza della Repubblica, n° 40, palazzo Satellite, tutti i giorni, tranne il sabato ed i festivi, dalle ore 9 alle 12, o scaricato dal sito istituzionale del Comune. All’istanza devono essere allegati l’attestazione I.S.E.E. ordinario, in corso di validità, una fotocopia del documento di riconoscimento ed una fotografia formato tessera.

