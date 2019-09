Messina, al via le selezioni de “La Scala della Moda”: ecco i nomi dei primi finalisti

23 Settembre 2019 17:09

I nomi dei primi finalisti dell’undicesima edizione sono stati indicati durante eventi di moda che si sono tenuti a Pietraperzia, Santa Caterina Villarmosa ed Oliveri (Messina)

Si rimette in moto la macchina organizzativa de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza organizzato dall’associazione GentediDomani e tra i più ambiti in Sicilia e in tutto il Sud Italia, le cui finali si svolgeranno ad Enna nel prossimo mese di Luglio.

Dopo lo strepitoso successo della finale dello scorso 7 Luglio, sono partite, infatti, le selezioni in vista dell’edizione 2020.

I nomi dei primi finalisti dell’undicesima edizione sono stati indicati durante eventi di moda che si sono tenuti a Pietraperzia, Santa Caterina Villarmosa ed Oliveri.

I nomi dei concorrenti

Ecco i nominativi dei concorrenti selezionati a Pietraperzia lo scorso 18 Agosto: Scuderi Giusi 18 anni di Catania, Menzo Roberta 16 anni di Caltanissetta, Serio Veronica 20 anni di Stoccarda, Maira Elisa 15 anni di San Cataldo, Giunta Giada 15 anni di Palermo, Torre Carmelo 22 anni di Messina, Di Giorgio Giuseppe 20 anni di Pietraperzia, Costa Juri 18 anni di Barrafranca, Bongiovanni Gianmichele 23 anni di Pietrapezia, Zappia Massimo 15 anni di Alessandria e Salvatore Zardo 23 anni di Palma di Montechiaro. Nell’occasione Giusy Scuderi è stata proclamata prima miss dell’anno, primo mister dell’anno, invece, Torre Carmelo.

Il 24 Agosto un’altra selezione si è svolta, come detto in precedenza, a Santa Caterina Villarmosa in provincia di Caltanissetta. Questi i nomi dei concorrenti scelti per la finale di Luglio: Militello Giulia 16 anni di Lercara Friddi, Cocuzza Natalia 17 anni di Santa Caterina Villarmosa, Pedoncelli Chiara 16 anni di Caltanissetta, Mineo Silvia 22 anni di Larcara Friddi, Miccichè Alessia 19 anni di Caltanissetta.

Ad Oliveri, in provincia di Messina, gli organizzatori de “La Scala della Moda” hanno, infine, selezionato Rita Carollo 18 anni di Torretta, Michela Di Giorgio 16 anni di Ferla, Miriam Anastasi 16 anni di Siracusa, Loredana Buffa 17 anni di Palermo, Dalila Signorino 16 anni di Palermo, Rachele Santoro 18 anni di Palermo, Laura Catalano 14 anni di Palermo, Martina Di Blasi 19 anni di Torino, Massimiliano Vitale 23 anni di Catania, Amedeo Zarbano 24 anni di Carlentini, Manuel Castelli 20 anni di Palermo, Kevin Balistreri 17 anni di Palermo e Salvo Ciluffo 25 anni di Palermo.

“Ringraziamo – il commento del patron del concorso Giuseppe Pappalardo – i nostri partner e amici di Pietraperzia, Santa Caterina Villarmosa e Oliveri per averci ospitato nei loro eventi. Ringraziamo affettuosamente Luca e Alessia Rasa, Cristian Meli, Salvatore Cilano, Filippo Barrile e il Gruppo Tomasello, quest’ultimo per aver omaggiato la prima miss dell’anno con un biglietto aereo per un soggiorno a Malta”.

Gli interessati possono già iscriversi ai casting in vista delle finali dell’edizione 2020 de “La Scala della Moda”.

Valuta questo articolo