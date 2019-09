21 Settembre 2019 00:26

Scontro bici-pedone sulla pista ciclabile a Messina: ciclista operato d’urgenza per l’asportazione di un rene

Incidente questo pomeriggio a Messina. Intorno alle 15 un pedone che cammina sulla pista ciclabile è stato travolto da un ciclista. L’impatto è avvenuto nei pressi della piscina Campagna. Ad avere la peggio è stato il ciclista, S.M. di 17 anni. Il giovane in serata è stato operato d’urgenza per l’asportazione di un rene gravemente danneggiato. Il pedone ha invece riportato la frattura del setto nasale ed è stato giudicato guaribile in 30 giorni.

