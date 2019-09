Anche Messina partecipa al Global Climate Strike, lo sciopero mondiale contro i cambiamenti

19 Settembre 2019 12:06

Venerdì a Capo Peloro (Messina) colazione Plastic Free e workshop tematici sul rispetto de pianeta

Anche Messina partecipa al terzo Global Climate Strike che dal 20 al 27 settembre riaccende i riflettori sui gravi cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro pianeta. L’obiettivo è sensibilizzare al consumo consapevole, al rispetto dell’ambiente, all’adozione di stili di vita sostenibili.

Ad oggi, in Italia sono circa venti le città e le comunità che hanno deciso di rispondere a questa chiamata, con eventi ed iniziative finalizzate a diffondere l’importanza del rispetto verso il pianeta. Una di queste è in Sicilia.

Idib Group, agenzia di design con sede a Messina e Chicago, da sempre vicina ai temi della progettazione centrata sulla persona, nel rispetto dell’etica e dell’ambiente, aderisce e promuove nella città dello Stretto il Global Climate Strike mondiale.

Come? Organizzando una colazione bio plastic-free che si svolgerà venerdì 20 settembre alle ore 10 presso Casa Peloro. A seguire, due interessanti workshop presso la Fondazione Horcynus Orca, durante i quali si parlerà di raccolta differenziata a Messina e verranno illustrati gli stili di vita che ognuno può adottare per non gravare sulla salute precaria del pianeta. I workshop sono gratuiti ed aperti a tutti.

Interverranno: Francesco Stagno D’Alcontres, CEO Idib Group, Barbara Buceti, referente Pro Loco Capo Peloro, Eva Polare, di Sementi Indipendenti e SemiNativi.

Il programma

Data: 20 settembre 2019

Ore 10: colazione bio plastic-free presso Casa Peloro

Ore 11-13: workshop gratuiti presso Fondazione Horcynus Orca

Cittadini, imprenditori, professionisti, genitori. La responsabilità degli adulti nella lotta al cambiamento climatico (a cura di Francesco Stagno d’Alcontres di iDIB Group)

Workshop sull’importanza e sulle buone pratiche per la raccolta differenziata (a cura di Barbara Buceti, referente Pro Loco Capo Peloro)

Workshop sugli stili di vita sostenibili (a cura di Eva Polare di Sementi Indipendenti e Semi Nativi)

Presso la stessa Fondazione dal 24 al 28 settembre con la sezione dell’Horcynus Lab Festival che prosegue le riflessioni già avviate nel 2018 sulle conseguenze economiche e sociali dei cambiamenti climatici.

