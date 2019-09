Cucine da incubo a Messina: la Polizia passa al setaccio rosticcerie, gastronomie e paninoteche. Multe per oltre 16 mila euro, due attività chiuse

28 Settembre 2019 18:26

Tre gli esercizi commerciali controllati a Messina, sanzioni per oltre 16.000,00 euro

Continuano i controlli presso gli esercizi commerciali sia sotto il profilo amministrativo che quello igienico sanitario, effettuati dai poliziotti delle Volanti con l’ausilio della Sezione Annona della Polizia Municipale e dei Tecnici della Prevenzione del SIAN.

I servizi hanno interessato la zona centro e la zona nord della città di Messina.

In particolare sono state sottoposte ad ispezione una rosticceria/panineria, una paninoteca ed una gastronomia da asporto.

Gli accertamenti esperiti dagli operatori hanno consentito di appurare la mancanza dei requisiti generali in materia d’igiene. Inoltre sono state evidenziate ulteriori irregolarità relative al sistema di aspirazione dei fumi, al registro scarico oli e all’occupazione della sede stradale.

Per le condizioni generali nei confronti di due esercizi è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività. A seguito delle verifiche sono state irrogate sanzioni per oltre 16.000,00 euro.

