Messina, liquidazione Atm: 3 consiglieri chiedono il verbale del Collegio dei Revisori

13 Settembre 2019 12:23

Messina, Atm: i consiglieri Interdonato, Rotolo e La Tona chiedono il verbale Collegio Revisori dei Conti

Sulla liquidazione Atm, i consiglieri Interdonato, La Tona e Rotolo vogliono vederci chiaro. I consiglieri di Sicilia Futura alla luce di presunti “fatti amministrativi apparentemente anomali“, chiedono di poter valutare il contenuto del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, considerando che “la relazione ad oggi non è a conoscenza del Consiglio Comunale”. Iconsiglieri chiedono con sollecitudine copia di tale relazione, “al fine di poterne valutare il contenuto per le opportune considerazioni del caso e fare piena luce sulla vicenda ed eventualmente, richiedere una opportuna seduta della competente Commissione Consiliare Bilancio e Società Partecipate, per meglio chiarire i fatti”.

Valuta questo articolo