Messina, lavori sul viale della Libertà: ecco cambia la viabilità

30 Settembre 2019 14:22

Messina, divieto di sosta e di transito sul viale della Libertà: da martedì, dalle 21 alle 7, il transito veicolare proveniente da nord sarà deviato sui viali Regina Elena e/o Giostra

Da domani, martedì 1 a venerdì 4 ottobre, dalle ore 14 di ogni giorno in cui sono previsti i lavori sarà vietata la sosta sulla carreggiata lato monte del viale della Libertà, tra la rotatoria Annunziata e la via Brasile. Sempre da martedì 1 a venerdì 4, nella fascia oraria 21-7, il transito veicolare proveniente da nord sarà deviato sui viali Regina Elena e/o Giostra. Le limitazioni viarie sono state disposte per i lavori di ripristino del parapetto stradale, nell’ambito degli interventi per la riqualificazione della pavimentazione stradale di alcune vie ad elevato flusso veicolare.

