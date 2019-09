Messina, lavori per la posa delle infrastrutture telefoniche: divieto di sosta in diverse vie cittadine

30 Settembre 2019 14:17

Messina, il cronoprogramma degli interventi per la posa delle infrastrutture telefoniche: divieti di sosta fino al 15 novembre in diverse vie della città

Per consentire i lavori relativi alla posa di infrastrutture telefoniche sotterranee in fibre ottiche e relativi pozzetti, il dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità ha disposto il divieto di sosta lungo i tratti delle strade interessate. Sino a sabato 12 ottobre, la limitazione viaria vigerà nelle vie San Jachiddu, viale Giostra, Procione, Polluce, San Michele, Auriga, Libra, Berenice, Altair, Cigno, Centaro, Carpella, Andromeda, Antares e Palermo; sino a venerdì 18 ottobre, le vie San Michele, Sagittario, San Sirio, Pleiadi, Polluce, viale Giostra, contrada Avarna, Alessandro Volta, strada Comunale San Michele Portella, Reginella, strada 174C, 174A, 30B, 174B, Case Gescal, rione San Filippo, contrada Baglio, C.S. Filippo Inferiore, 174B, strada Comunale per San Giovannello, A. Ammannato, viale Giuseppe Motta (via del Policlinico), A. Anfuso, E. Scipione, G. Arena Primo, Gioacchino Chinigò, Carmelo Allegra, Bartolomeo Ferraro, 30A, 30B, Mariano D’Ayala, 29D, 28E, S. Errico, G. Inferrera, A. Barbottiglia, viale del Policlinico, F. Tancredi, Rosso da Messina, 29A, G. Benincasa, Pirandello, 28B, 28C, G. Arena e G. Tuccari; da domani, martedì 1, a venerdì 18 ottobre, le vie Rampa Serena, Verità, largo Piccole Suore, Pace, Speranza, Catania, viali Vittorio Veneto e San Martino, Liguria, Siracusa, Marche, Napoli e San Cosimo; da domani, martedì 1, al 15 novembre, le vie Candore, 26B, Pazienza, Gaetano Alessi, viale del Policlinico, Socrate, Platone, Anassagora, 38A, Evemero da Messina, 37F e Zenone; da mercoledì 2 a martedì 15 ottobre, nelle vie San Jachiddu, salita Tremonti, cooperative edilizie Tremonti San Jachiddu e viale Giostra; da mercoledì 2 a venerdì 18 ottobre, sui viali Regina Elena, Annunziata e dei Tigli, e nelle vie del Fante, A. Consiglio e A. Gramsci; da mercoledì 2 a martedì 22 ottobre, la sosta sarà vietata nelle vie A. Gramsci, Salita Fosse, strada Panoramica dello Stretto, Dei Fiori e Salita contrada Fosse. Il transito veicolare verrà regolamentato con l’ausilio di movieri e quello pedonale, con particolare riguardo per le persone disabili, sarà garantito in sicurezza con idonea segnaletica di indirizzamento per i pedoni.

Valuta questo articolo