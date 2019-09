Messina, De Luca snobba l’intervista in diretta su Rete 4: “Salvini si è preso più spazio del previsto, non faccio il tappabuchi”

25 Settembre 2019 23:32

Il sindaco di Messina annulla l’intervista in diretta su Rete 4: “Ho aspettato invano per quasi un’ora e mezza”

Niente intervento del Sindaco di Messina nella trasmissione “Fuori dal Coro” su Rete 4. Moltissimi messinesi questa sera erano sintonizzati sui canali Mediaset per seguire l’intervista a De Luca in diretta dall’Hotspot di Bisconte. Il sindaco avrebbe dovuto discutere di migranti e di baracche. Ma qualcosa è andato storto e De Luca, comprensibilmente, ha deciso di non rilasciare alcuna intervista ai microfoni dell’inviata di Rete 4. L’intervento del sindaco di Messina era previsto alle 22:40, ma a causa di un imprevisto è stato posticipato intorno alla mezzanotte. A raccontare come è andata è lo stesso sindaco sulla sua pagina fb:

“Siccome Matteo Salvini si è preso più spazio del previsto il mio intervento è stato posticipato alle fine della trasmissione, cioè verso le ore 24:00 circa. Non essendo alla ricerca di notorietà a tutti i costi ho comunicato alla redazione che non sono disponibile ad aspettare fino a mezzanotte perché ho ancora tanto lavoro da fare ed ho già atteso invano quasi per un’ ora e mezza. Ringrazio il Direttore Mario Giordano per il suo invito, ma ancora mi devo abituare a questi inconvenienti. Chiedo scusa ai telespettatori che hanno atteso invano il mio intervento. Noi siamo così se vi pare!”– scrive il sindaco su fb. E molti utenti hanno commentano il post sulla sua pagina, ringraziandolo di averli informati per tempo.

