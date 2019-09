Messina, incontri di calcio al Franco Scoglio: cambiano i percorsi delle linee bus Atm

13 Settembre 2019 14:53

L’Azienda Trasporti Messina ha modificato la linea 8/9 – S.Filippo Inf./S.Filippo Sup./S.Lucia

In esecuzione dell’ordinanza del dipartimento Mobilità Urbana n. 823 che regola la viabilità in occasione degli incontri di calcio per la stagione 2019-2020, da disputarsi allo stadio comunale “Franco Scoglio”, l’Azienda Trasporti Messina ha modificato la linea 8/9 – S.Filippo Inf./S.Filippo Sup./S.Lucia. Pertanto, con validità nella fascia oraria compresa tra due ore prima dell’inizio e due ore dopo il termine delle partite, non effettuerà il servizio nella tratta dello Stadio – S.Filippo Superiore, ma all’andata limiterà il percorso a S.Filippo Inferiore da dove al ritorno seguirà il percorso Minissale – via Bonino – via La Farina – Stazione Centrale e Cavallotti.

