Messina, arriva la conferma dell’Arpa: reflui fognari nei laghi di Ganzirri

4 Settembre 2019

Le analisi sono state condotte su un pozzetto in corrispondenza di un complesso residenziale della zona: confermata la presenza di Escherichia coli nelle acque bianche. La documentazione dell’Arpa è già stata trasmessa dell’Amministrazione comunale e alla Polizia Metropolitana di Messina

Nei laghi di Ganzirri sgorgano reflui fognari. La conferma arriva dai risultati delle indagini dell’Arpa, che rilevano la massiccia presenza di Escherichia coli nelle acque bianche. I risultati sono inquietanti: sono state rilevate 57 mila unità su 100 ml. Si tratta di una quantità enorme. Nelle acque bianche questi valori non dovrebbero esserci neanche e il limite consentito nelle acque nere è di 5000 unità! I dati si riferiscono alle analisi condotte su un pozzetto in corrispondenza di un complesso residenziale della zona. La documentazione dell’Arpa è già in possesso dell’Amministrazione comunale, della Polizia municipale e della Polizia metropolitana di Messina. Adesso per il condominio incriminato scatteranno le relative sanzioni previste dalla legge in materia di tutela ambientale e divieto di scarico delle fogne. Già lo scorso luglio il sindaco De Luca aveva annunciato l’avvio di una serie di accertamenti volti a risolvere la questione inquinamento dei laghi. Il sindaco, promettendo che avrebbe “scovato gli incivili”, aveva dato mandato per l’avvio delle indagini e le verifiche di tutte le autorizzazioni all’allaccio alla rete fognaria delle residenze di fronte al lago di Ganzirri. Il tutto in attesa della realizzazione della nuova rete fognaria, che dovrebbe risolvere l’annoso problema dell’allagamento della via Consolare Pompea ad ogni temporale.

