Un anno da sindaco di Messina, De Luca torna in piazza con un nuovo comizio: resa dei conti sul futuro dei dirigenti

20 Settembre 2019

Il sindaco di Messina presenterà alla città la relazione sul primo anno di mandato: sarà l’occasione anche per comunicare la revisione delle deleghe degli assessori e le decisioni in merito al “caso” dei dirigenti comunali

Domenica 29 Settembre alle ore 17.30, Piazza Municipio, si terrà l’incontro/comizio organizzato dal Sindaco di Messina, in cui sarà condiviso con la cittadinanza ciò che è stato ereditato e quanto è stato fatto dall’attuale Amministrazione comunale a distanza di un anno dalle elezioni.

“L’impegno, i risultati ottenuti dalla mia Giunta – dice De Luca – e le sfide che ancora ci attendono saranno rendicontate punto per punto. Per me la politica è concretezza, non farneticazioni da salotto. Non scappo dal confronto, lo cerco, mettendoci la faccia, senza se e senza ma”.

Tre gli argomenti sui quali il sindaco di entrerà nel dettaglio, temi scottanti sui cui il sindaco vuole fare chiarezza. Tra tutti l’ingresso in giunta di Enzo Caruso, annunciato ad agosto, ma non ancora formalizzato, e la questione dei dirigenti comunali, che ha creato non pochi scompigli a Palazzo Zanca. Durante il comizio De Luca comunicherà la revisione delle deleghe assessoriali e come sindaco e Giunta intendono relazionarsi con il consiglio comunale.

