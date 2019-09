Messina: ai colli San Rizzo serata in musica con il “Tango Solidale”

2 Settembre 2019 19:37

Giovedì 5 settembre, dalle 20:30, presso la Pineta di “Don Minico” alle 4 Strade – Colli San Rizzo Messina, si svolgerà il concerto “Tango Solidale”.

L’evento, che si svolge nell’ambito della rassegna “Estate alla disgraziata”, vedrà come protagonisti i componenti del “Quartetto Atipico Danzarin” (che per l’occasione saranno al completo, contrabbasso, chitarra, fagotto, violino) e sarà gratuito. Durante la serata verrà promossa una raccolta fondi a favore dell’Associazione Onlus Amici dei Bimbi in Corsia (ABC).

L’associazione ABC, presieduta da Antonino Abbate, che opera all’interno dei reparti pediatrici del Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, quest’anno è impegnata nella promozione del progetto che sarà dedicato al decoro, aspetto e funzionalità della Hall del Padiglione NI del Policlinico Gaetano Martino di Messina.

ABC intende per questo motivo adoperarsi in una raccolta fondi, per il rifacimento, rivolto all’umanizzazione della stessa hall, per rendere le strutture più gradevoli per quanto riguarda la qualità degli spazi (illuminazione, colori, arredi, decorazioni).

L’Associazione Amici dei Bimbi in Corsia (ABC), porta conforto ai bambini ricoverati in ospedale e sostiene le loro famiglie attraverso una presenza quotidiana che vede impegnati i volontari in attività diurne di gioco e di intrattenimento e, nei turni serali, con la lettura delle fiabe della buonanotte.

Oltre all’attività di volontariato, grazie alle raccolte fondi mirate, l’associazione ha anche, negli anni, acquistato poltrone letto, televisori, fasciatoi, frigoriferi per i reparti e allestito una cucina per le famiglie, ludoteche e biblioteche. Tutta la cittadinanza è invitata partecipare all’evento di straordinaria solidarietà sociale.

