Messina: “Chi l’ha visto?” ritrova in diretta uomo scomparso [NOME e DETTAGLI]

19 Settembre 2019 08:36

Ritrovato in diretta durante la trasmissione “Chi l’ha visto?” un uomo scomparso da Briga Marina, vicino Messina, il 24 agosto scorso

“Chi l’ha visto?” ha ritrovato in diretta un uomo scomparso da Briga Marina, vicino Messina, il 24 agosto scorso. Il 44enne siciliano Giovanni Casale è stato rintracciato a Napoli, in un quartiere dove era stato visto per vari giorni: l’uomo è stato ritrovato grazie alla una telefonata di una telespettatrice, arrivata nel corso della puntata di ieri sera.

All’arrivo dei vigili sul posto indicato dalla donna, una foto inviata in diretta al programma e mostrata alla famiglia collegata telefonicamente con Federica Sciarelli, ha consentito la verifica immediata da parte della madre e della sorella dello scomparso. Casale si era allontanato da casa senza soldi né documenti e anche senza cellulare.

Il giorno della scomparsa alcune telecamere di sorveglianza lo avevano collocato nell’area di partenza dei traghetti per la Calabria.

