Messina, inizia il Campionato Msp Italia: 15 squadre in gara

15 Settembre 2019 09:34

Il Campionato MSP Italia di calcio a 11 amatori sta per partire.

15 le squadre ai nastri di partenza per il massimo campionato amatoriale di calcio a 11 di Messina e della Sicilia e tante le riconferme rispetto alla scorsa stagione, ma anche delle novità.

Si tuffano nella nuova avventura del Campionato MSP la Polisportiva Forense Zancle (vincitrice lo scorso anno del Pro Soccer MSP), il Green Soccer Ainis (lo scorso anno arrivata seconda nel Pro Soccer), l’AC Quantum (lo scorso anno impegnata nel Pro Soccer) e la Polveriera 92 (storica è conosciuta società calcistica cittadina).

Tutte le squadre giocheranno sul terreno del Despar Stadium a Bisconte.

È prevista una Fase Provinciale, Regionale, Nazionale, Coppa dello Stretto e la Coppa Mino Licordari.

Si dichiara soddisfatto il responsabile settore calcio Provinciale e Regionale, Alessandro Cacciotto.

“Il campionato di calcio MSP ITALIA e’ composto da ottime squadre sia a livello organizzativo che tecnico”Ringrazio il Presidente MSP Angelo Minissale per la fiducia accordatami in questi anni. Ringrazio la società Camaro 1969 (gestore Despar Stadium) con la quale mi lega anche un rapporto di amicizia, giocare tutte le gare su un sintetico come quello di Bisconte è motivo certamente di orgoglio e di aumento del divertimento.

Il 30 settembre alle ore 21:30 intanto si da iniziò ufficialmente alla nuova stagione con la Supercoppa MSP ITALIA che vedrà impegnati il Real Fenice vincitore del Campionato scorso con la Kingdom vincitrice dei play off.

Gli ingredienti per un sano divertimento ci sono insomma tutti!”.

Il campionato inizierà il 3 ottobre.

Le squadre in gara