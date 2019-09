29 Settembre 2019 13:53

Cambiamo le sedi del Punto Territoriale di Emergenza e la Postazione SUES 118 di via Dei Mille a Messina

Dal prossimo 1° ottobre a Messina la sede dei servizi di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), il Punto Territoriale di Emergenza e la Postazione SUES 118 di via Dei Mille, sarà trasferita nei locali di via Sacra Famiglia, 7.

Nella nuova sede verranno mantenuti gli stessi recapiti telefonici:

Guardia Medica tel. 090 2932510

Postazione 118 tel. 090 693292.

