Messina, al via le audizioni per la Scuola di Musical della Compagnia dei Balocchi [INFO UTILI]

5 Settembre 2019 16:59

Sabato al Teatro Annibale di Messina le audizioni per accedere alla Scuola di Musical

Avranno luogo questo sabato al Teatro Annibale di Messina dalle ore 10:30 alle ore 17:00 circa le audizioni per accedere alla Scuola di Musical della Compagnia dei Balocchi di Sasà Neri.

La Compagnia dei Balocchi ha vinto la medaglia di bronzo alla Coppa Italia Performer 2019, guadagnandosi l’accesso alla Coppa Europa 2020. Quattro suoi performer, Alice Ingegneri, Chiara Caravella, Margherita Frisone, Santi Lembo, sono stati finalisti in Coppa Italia come performer completi. Due di loro, Margherita Frisone e Santi Lembo, hanno passato il turno e andranno in gara come performer completi in Coppa Europa. Uno dei due, Santi Lembo, è medaglia d’oro, primo posto assoluto in Italia, per la sua categoria.

Per iscriversi alle audizioni della Compagnia dei Balocchi basta mandare una mail a neri.itam@gmail.com scrivendo nome e cognome; data e luogo di nascita (non sono ammessi candidati con meno di 14 anni); luogo di residenza (se diverso da quello di nascita); recapito telefonico. Alle audizioni i candidati devono presentare un breve monologo tratto da un musical a scelta, una canzone a cappella non obbligatoriamente tratta da un musical, una canzone su base tratta da un musical a scelta, una breve coreografia a scelta, non obbligatoriamente tratta da un musical. I musicisti devono presentare un brano a scelta.

