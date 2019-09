17 Settembre 2019 21:45

Messina: anziana perde una borsa con 1500 euro, rinvenuta e restituita dai carabinieri. La donna ha manifestato all’Arma il suo apprezzamento per la vicinanza e la disponibilità dimostratole

Nella tarda mattinata di ieri, nel corso di un servizio perlustrativo, i Carabinieri della Stazione di Rocca di Capri Leone hanno rinvenuto, in una via del centro abitato, una borsa con all’interno una cospicua somma di denaro, circa 1500 euro in contanti, delle carte di credito, un carnet di assegni, un telefono cellulare nonché i documenti di identità della proprietaria, un’anziana donna di Gioiosa Marea (ME). I carabinieri hanno quindi rintracciato telefonicamente la donna rincuorandola poiché i suoi effetti personali erano stati ritrovati, tuttavia, poiché era in forte stato di agitazione, si è messa immediatamente in viaggio percorrendo il tragitto autostradale per raggiungere la caserma dei Carabinieri e recuperare quanto smarrito, dimenticando però di non avere con sé il denaro per pagare il pedaggio. La donna pertanto è rimasta bloccata con la propria auto al casello autostradale di Rocca di Capri Leone ed è stata soccorsa da un militare dell’Arma che stava transitando con l’auto di servizio il quale, appreso quanto le era accaduto, ha pagato il pedaggio autostradale accompagnandola presso gli uffici della Stazione di Rocca di Capri Leone dove, dopo la riconsegna della borsa con il suo contenuto, la donna ha manifestato ai carabinieri il suo apprezzamento per la vicinanza e la disponibilità dimostratole.

