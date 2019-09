Messina, comunità di Brolo sotto shock: 90enne trovata in casa imbavagliata, l’hanno massacrata di botte e derubata

24 Settembre 2019 12:11

Messina, ancora un’altra anziana massacrata di botte: 90enne picchiata, imbavagliata e derubata in casa a Brolo

Ancora un’altra anziana picchiata selvaggiamente, ancora un altro inquietante episodio di violenza a Messina. Come riporta la Gazzetta del Sud, a Brolo una anziana di 90 anni è stata trovata imbavagliata nel suo appartamento di via Messina. A trovarla sarebbe stata la vicina di casa, insospettita dalla porta dell’appartamento spalancata. La donna è stata trovata poco dopo la mezzanotte e l’appartamento è in pieno centro abitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Brolo e Patti. L’anziana donna è ricoverata all’ospedale di Patti e le forze dell’ordine sono al lavoro per identificare gli aggressori. La 90enne è malmenata, legata e derubata. Pochi giorni fa, sempre a Messina, un’altra 90enne è stata aggredita e abusata sessualmente da due minorenni.

