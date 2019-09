A Messina la 5ª edizione del raduno del club di auto storiche

9 Settembre 2019 22:32

Ritorna domenica 15 settembre la 5ª edizione del raduno del club di auto storiche “500 team Messina”

Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna domenica 15 settembre la quinta edizione del raduno del club di auto storiche “500 team Messina”. Il raduno prenderà il via dalla stupenda cornice di piazza Duomo, con appuntamento alle 8:30 con l’esposizione delle Fiat 500 in piazza che potranno essere ammirate da tutti i messinesi e non solo, successivamente si proseguirà con un giro per le vie cittadine, e si concluderà in un locale della zona sud della città. Sarà l’occasione per far ammirare le bellezze della nostra Messina a tutti gli equipaggi che verranno da tutta la Sicilia e dalla vicina Calabria. Conferma questa che la Fiat 500 non è solo un’auto ma è uno stile di vita.

Lo sanno bene tutti i migliaia di cinquecentisti d’Italia, che girano la penisola sui loro variopinti cinquini, tra maniacale attenzione per i dettagli originali e più estreme elaborazioni che trasformano le piccole utilitarie Fiat in potenti bolidi a quattro ruote. Il presidente del 500 team Messina, Salvatore Genitori, anche a nome del Direttivo, manifesta la sentita gratitudine a chi, seppure in modalità diverse, contribuirà al successo della manifestazione. “Ci fa piacere-aggiunge Genitori- che anche quest’anno verranno numerosissimi cinquecentisti da diverse città di Sicilia e Calabria. Tutti renderanno ancor più avvincente e coinvolgente il raduno”.

Valuta questo articolo