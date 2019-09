Messina: operazione “Triade”, 4 arresti per traffico di droga [NOMI e DETTAGLI]

17 Settembre 2019 21:34

Messina: operazione “Triade”, quattro arresti in esecuzione di ordini di carcerazione per traffico di droga

Nella giornata di ieri, i Carabinieri delle Compagnie di Sant’Agata di Militello e Barcellona Pozzo di Gotto hanno arrestato quattro persone destinatarie degli ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina a seguito delle condanne riportate con sentenza definitiva dell’operazione Triade. I carabinieri della Stazione di Tortorici (ME) hanno rintracciato ed arrestato: il 45enne Carmelo Galati Massaro, condannato alla pena della reclusione di 10 anni 11 mesi e 28 giorni; il 26enne Antonio Musarra Pecorabianca condannato alla pena della reclusione di 6 anni e 10 mesi ed il 37 enne Antonino Costanzo Zammataro condannato alla pena della reclusione di 4 anni 5 mesi e 17 giorni. I carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito il provvedimento di carcerazione a carico del 44enne Giuseppe Aricò condannato alla pena della reclusione di 8 anni. I quattro arrestati sono stati tradotti dai Carabinieri della locale stazione presso la Casa Circondariale “Vittorio Madia” di Barcellona P.G. per espiazione della pena. Gli ordini di carcerazione eseguiti nella giornata di ieri si riferiscono alle condanne divenute definitive al termine dell’iter processuale a carico di 10 degli indagati dell’operazione “Triade” condotta dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo. L’indagine era stata avviata nel 2013 e, nel luglio del 2016, era stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 21 indagati che aveva permesso di disarticolare l’organizzazione criminale attiva nel centro mamertino e nei territori di Tortorici (ME) e Barcellona Pozzo di Gotto (ME), dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Valuta questo articolo