Giallo in Calabria: rinvenuti due cadaveri, uno era nascosto in un sacco

4 Settembre 2019 19:15

Calabria: i cadaveri di due persone sono trovati dai carabinieri a Mesoraca, nel crotonese, uno dei quali nascosto in un sacco in avanzato stato di decomposizione

Giallo in Calabria dove i cadaveri di due persone sono trovati dai carabinieri a Mesoraca, nel crotonese. Il primo rinvenimento questa mattina, successivamente è stato trovato un altro corpo nascosto in un sacco in avanzato stato di decomposizione. I due corpi sono stati trasferiti nell’obitorio dell’ospedale di Crotone per essere sottoposti ad esame autoptico. I carabinieri stanno indagando sulla recente scomparsa nella zona del crotonese per capire se siano collegati ai cadaveri trovati a Mesoraca.

Foto di repertorio

