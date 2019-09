24 Settembre 2019 12:20

Maria Tripodi: “ho accolto le istanze dell’Associazione Giovani Agricoltori Calabresi per la tutela del nostro prezioso olio d’oliva. Il prossimo 4 Ottobre illustrerò alla Camera dei Deputati un’interpellanza urgente al Ministro dell’Agricoltura”

“Ho accolto le istanze dell’Associazione Giovani Agricoltori Calabresi per la tutela del nostro prezioso olio d’oliva”. Lo dichiara Maria Tripodi deputato di Forza Italia che prosegue: “la Calabria è la seconda regione italiana (la terza in Europa) produttrice di olio con oltre 84mila aziende, una superficie investita in olivo di oltre 189mila ettari, circa 25milioni di piante e oltre 100 varietà di olive. Un vasto tesoro di biodiversità, con tre Dop e una Igp, quasi il 50% biologico, un impiego di manodopera, nella filiera, di oltre 15milioni di giornate lavorative e 692 frantoi, il 15% del totale italiano. Il #Governo è tenuto a preservare il nostro Made in Calabria troppo spesso bistrattato dai prodotti di importazione a scapito delle nostre aziende. Il prossimo 4 Ottobre illustrerò alla Camera dei Deputati un’Interpellanza urgente al Ministro dell’Agricoltura. La Calabria merita risposte concrete! Forza Italia è al fianco del Settore Olivicolo Regionale”, conclude l’esponente azzurra.

