Mamma e figlia precipitano dall’ottavo piano: bimba di 2 anni in condizioni disperate, morta la donna

23 Settembre 2019 18:14

Tragedia a Milano, mamma e figlia cadono della tromba delle scale all’ottavo piano di una palazzina in centro. Donna morta, bimba in condizioni gravissime

Dramma nel centro di Milano. Questo pomeriggio, intorno alle 15, una mamma e la sua bambina di due anni sono precipitate dalle scale di una palazzo di viale Regina Margherita. L’impatto, dall’ottavo piano, è stato fatale per la donna di 43anni, che è deceduta. La piccola è stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda: ha riportato fratture al bacino, lesioni alla milza e contusioni polmonari. Probabilmente dovrà essere operata d’urgenza. In corso le indagini del caso, affidate alla Polizia: resta ancora da chiarire come madre e figlia siano precipitate.

