Maltempo in Sicilia: allagamenti sulle strade, chiuso e poi riaperto un tratto della statale 113

1 Settembre 2019 19:44

Maltempo in Sicilia: allagamenti sulle strade, traffico nuovamente regolare sulla statale 113. La strada era stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 275

La statale 113 “Settentrionale Sicula” è temporaneamente chiusa al traffico al km 275 a causa dell’allagamento di un tratto in sottopassaggio alla A29, per le forti precipitazioni delle ultime ore. Il personale di Anas e delle forze dell’ordine è sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione.

Maltempo in Sicilia: allagamenti sulle strade, riaperto il tratto della statale 113

Traffico nuovamente regolare sulla statale 113. La strada era stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del km 275, a causa dell’allagamento di un tratto in sottopassaggio.

Foto di repertorio

