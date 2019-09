Migranti, Malta accetta il trasbordo dei 90 migranti salvati dalla Guardia Costiera Italiana

17 Settembre 2019 20:53

Terminato il trasbordo dei 90 migranti salvati nella notte dalla Guardia Costiera Italiana

Ok da La Valletta al trasbordo dei 90 migranti soccorsi nella notte da una motovedetta della guardia costiera italiana. Il trasbordo dei migranti, in prossimità delle acque territoriali maltesi, è appena terminato. Sul posto due motovedette della Guardia Costiera italiana e il pattugliatore maltese per il successivo sbarco nel place of safety individuato dalle autorità competenti. Dopo il salvataggio della Guardia Costiera, Malta aveva negato l’invio di un pattugliatore per il trasbordo delle persone recuperate.

