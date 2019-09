Lotteria Italia 2019, da domani in vendita i biglietti

11 Settembre 2019 11:04

La lotteria nazionale “Italia” 2019, con inizio il 12 settembre 2019, si concluderà con la tradizionale estrazione del 6 gennaio 2020

Saranno in vendita da domani i biglietti della Lotteria Italia 2019, collegata alla trasmissione televisiva della Rai “Soliti Ignoti – Il ritorno”. La lotteria nazionale “Italia” 2019, con inizio il 12 settembre 2019, si concluderà con la tradizionale estrazione del 6 gennaio 2020. Cinque i premi di prima categoria, il primo dei quali si aggiudicherà 5 milioni di euro. Il prezzo di vendita del biglietto è di euro 5,00. I biglietti – ricorda Agimeg – saranno realizzati in base alle seguenti modalità: produzione di venti serie di biglietti cartacei da 500.000 unità ciascuna contraddistinte con le lettere A B C D E F G I L M N O P Q R S T U V Z. Se nel corso della manifestazione, sulla base dell’andamento delle vendite se ne ravvisa la necessità, verranno emesse ulteriori serie; generazione di due serie di biglietti digitali da 500.000 unità ciascuna, identificate con le lettere AA e AB, da vendere esclusivamente online attraverso i siti web dei punti vendita a distanza autorizzati già concessionari del gioco a distanza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominati “punti vendita a distanza”. Sarà immessa alla vendita una serie alla volta con possibilità di introdurre l’ulteriore serie in caso di esaurimento di quella già in vendita. Ai biglietti cartacei – si legge nel decreto ADM di indizione della Lotteria Italia – è allegato un tagliando che, separato da apposita fincatura e non vendibile separatamente, consente la partecipazione all’attribuzione di premi giornalieri. Sullo stesso è presente un’area ricoperta da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, contraddistinta dalla scritta “Gratta qui”. Nell’area si trova un codice di 10 cifre, che dovrà essere utilizzato per la partecipazione all’assegnazione dei premi di cui al successivo articolo 10, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il ritorno”. Lo stesso tagliando è riprodotto sul biglietto digitale dove nell’apposita area è visibile il codice di 10 cifre da utilizzare per la partecipazione all’assegnazione dei premi di cui al successivo articolo 10 citato nel comma precedente. È possibile acquistare i biglietti digitali della lotteria nazionale “Italia” 2019, a decorrere dal 1 ottobre 2019 e fino al 2 gennaio 2020, attraverso l’apposita area dedicata presente sul sito, www.lotteria-italia.it, reso disponibile dall’affidatario del servizio, nella quale è riportato il collegamento ai siti web dei punti vendita a distanza autorizzati alla vendita dei biglietti digitali della lotteria Italia 2019, oppure nell’area a ciò dedicata sui siti web dei citati punti vendita a distanza. Per l’acquisto on line del biglietto digitale è necessario essere possessori di conto gioco presso uno dei punti vendita a distanza autorizzati. La massa premi per l’estrazione finale della lotteria può essere ripartita in più categorie. I premi di prima categoria sono stabiliti nel numero di cinque; il primo premio della prima categoria è di euro 5 milioni. L’importo degli altri premi di prima categoria, nonché il numero e l’importo degli altri eventuali premi delle altre categorie, saranno determinati dal Comitato dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti. Nella lotteria nazionale “Italia” 2019 è prevista l’assegnazione di premi che vengono comunicati, dal 30 settembre al 13 dicembre 2019, nel corso della trasmissione di Raiuno “Soliti Ignoti – Il ritorno”, in onda dal lunedì alla domenica dalle ore 20,30 alle ore 21,30. Per riscuotere i premi, i biglietti vincenti integri ed in originale, devono essere presentati all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., Viale del Campo Boario 56/D, – 00154 Roma, o fatti pervenire, a rischio del possessore, al medesimo Ufficio Premi, indicando le generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). I biglietti possono essere presentati, altresì, presso uno sportello di Intesa Sanpaolo; in tal caso la banca provvede al ritiro del tagliando vincente, integro ed in originale, ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al possessore apposita ricevuta. Nell’ultima edizione, in cui sono stati venduti circa 7 milioni di biglietti, con una raccolta prossima ai 35 milioni di euro, sono stati distribuiti premi giornalieri per 770.000 euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, mentre il primo premio da 5 milioni – ricorda l’agenzia Agimeg – è finito a Sala Consilina, in provincia di Salerno, venduto sulla A3 Salerno-Reggio Calabria.

