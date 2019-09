Linea Verde, oggi in TV uno straordinario viaggio nel cuore del Sud: da Ischia alla Calabria

1 Settembre 2019 10:32

Linea Verde in viaggio nel meraviglioso scenario del Parco del Pollino

Dall’isola di Ischia al cuore Verde della Calabria. Il viaggio di Linea Verde nel Sud Italia prosegue oggi, domenica 1 settembre, alle 12:20 su Rai1, con Federico Quaranta, Federica De Denaro e le simpatiche incursioni di Giuseppe Calabrese. “Gli uomini si dividono in quelli che costruiscono e quelli che piantano“. Ad Ischia Ponte, in un meraviglioso giardino di spezie da lui stesso progettato, le gustose ricette della tradizione culinaria locale portano la firma di Nino Di Costanzo, il regista dell’alta cucina napoletana e uno tra i migliori chef al mondo. Il fascino delle catacombe di San Gennaro, le grandi risorse, le bellezze, ma anche i contrasti e le difficoltà sociali del Rione Sanita’, le speranze e le prospettive dei giovani, la vecchia tradizione del “pranzo della domenica“: Padre Antonio Loffredo e i ragazzi della cooperativa La Paranza, dopo un lungo processo di apertura e bonifica durato oltre 5 anni, mostrano alle telecamere il recupero del patrimonio culturale e artistico di uno dei quartieri piu’ caratteristici della citta’ di Napoli. L’allevamento brado, la pastorizia, l’amore, il rispetto e il sacrificio per la propria terra: dal Tirreno allo Ionio, nel meraviglioso scenario del Parco del Pollino, una giornata “tipo” con Pasquale, Domenica e Rosa, giovani fratelli che, per garantirsi un futuro, coltivano e si prendono cura della loro “casa” datagli in uso da Madre Natura.

