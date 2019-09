Legambiente ed EcoTyre in Sicilia: rimossi circa 500 kg di pneumatici fuori uso

30 Settembre 2019 15:05

Gli PFU recuperati in Sicilia rappresentano una risorsa: se gestiti in modo corretto sono riciclabili al 100%. Una parte delle gomme giunte a fine vita raccolte saranno destinate alla produzione di nuovi pneumatici grazie al progetto Da Gomma a Gomma che ha permesso per la prima volta l’utilizzo di granulo di gomma all’interno di una speciale mescola usata per produrre pneumatici “verdi”

È Misilmeri, il Comune siciliano che nel corso di Puliamo il Mondo, la storica iniziativa di Legambiente (edizione italiana di Clean up the World – il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo), ha aderito all’appello di EcoTyre e, oltre agli altri rifiuti, ha raccolto i cosiddetti PFU ossia gli Pneumatici Fuori Uso che erano abbandonati nell’ambiente.

Nei giorni scorsi circa 500 kg di pneumatici giunti a fine vita, corrispondenti a circa 70 pezzi, sono stati raccolti presso il C.C.R. temporaneo e provvisorio sito in da C.da Incorvina/Segretaria s.n.c. lungo la S.P. 76 di Portella di Mare in corrispondenza del Km 2 + 100.

Gli PFU, senza alcun costo per l’Amministrazione Comunale, sono stati caricati su un mezzo di EcoTyre, il Consorzio primo in Italia per numero di Soci (quasi 800) e secondo per quantitativi di PFU gestiti (oltre 44 milioni di kg nel 2017) con una rete capillare di più di 12.000 punti serviti, gommisti e officine su tutto il territorio nazionale. Saranno condotti presso gli impianti di trattamento e avviati al corretto recupero.

Gli PFU rappresentano una risorsa: se gestiti in modo corretto sono riciclabili al 100%. Una parte delle gomme giunte a fine vita raccolte saranno destinate alla produzione di nuovi pneumatici grazie al progetto Da Gomma a Gomma che ha permesso per la prima volta l’utilizzo di granulo di gomma all’interno di una speciale mescola usata per produrre pneumatici “verdi”.

La collaborazione con Puliamo il Mondo ricade all’interno di PFU Zero, il progetto, patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che ha l’obiettivo di creare e avere a disposizione una mappatura di depositi abbandonati di PFU segnalati da enti locali, associazioni e cittadini. Le raccolte straordinarie eseguite da EcoTyre sono svolte in modalità totalmente gratuita e senza alcun costo per le Amministrazioni locali. È possibile segnalare un deposito abbandonato di PFU, collegandosi al sito internet dedicato: EcoTyre valuta ogni segnalazione, coordinandosi con gli enti locali per gli interventi di raccolta.

Oltre alla Sicilia, EcoTyre e Legambiente hanno in programma interventi anche in Calabria, Puglia, Abruzzo, Lazio e Veneto.

“È il secondo anno che il Comune di Misilmeri partecipa all’iniziativa Puliamo il Mondo – si sottolinea dall’Ufficio Tecnico Area 5 Lavori pubblici e manutenzioni del Comune di Misilmeri – l’iniziativa è stata fortemente voluta per tre ragioni: ambientale, in quanto le aree pubbliche ed i marciapiedi sono stati ripuliti raccogliendo gli pneumatici presenti sul territorio; sociale perché l’iniziativa ha mobilitato e tenuto uniti tutti i cittadini locali, in particolar modo i più giovani, ed infine economica, dato che la raccolta degli pneumatici è stata a costo zero per l’Amministrazione pubblica. All’iniziativa Puliamo il Mondo ha preso parte oltreché il personale amministrativo ed operativo del suddetto Ufficio Tecnico e del Co.In.R.E.S.-A.T.O. PA4 anche Amministratori Locali, cittadini volontari e 40 alunni e 2 docenti della Scuola Secondaria di I° grado Cosmo Guastella. È inoltre importante evidenziare – si sottolinea dal Comune – che il quantitativo degli pneumatici raccolto ha contribuito ad incrementare ulteriormente la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta dal Comune di Misilmeri che in atto supera mensilmente l’80% e la sensibilizzazione dei cittadini nei riguardi dei problemi legati all’ambiente. Un’iniziativa, quella di Puliamo il Mondo, che ha fatto bene a tutto il Paese e non mancheremo di parteciparvi nuovamente”.

“Puliamo il Mondo – ha dichiarato Enrico Ambrogio, Presidente di EcoTyre – è sempre una grande occasione per sensibilizzare i cittadini sul corretto sistema di smaltimento degli PFU e per intervenire in aree dove purtroppo sorgono ancora depositi abbandonati di questi rifiuti. Supportiamo da ormai 7 anni l’entusiasmo di Legambiente e dei suoi volontari. Questa iniziativa ci permette di entrare in contatto con le comunità locali e far passare il messaggio che gli PFU sono riciclabili al 100% e possono essere gestiti in modo sostenibile. Consorzi come il nostro, infatti, garantiscono il ritiro gratuito a gommisti e officine che si occupano del cambio gomme. Ringrazio tutti i circoli e i Comuni coinvolti a cui daremo con piacere tutto il supporto logistico necessario”.

