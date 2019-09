4 Settembre 2019 12:29

Legambiente Calabria dice “no” all’ampliamento della discarica di Columbra: “sosteniamo la comunità di Papanice e don Pasquale Aceto in questa ennesima battaglia contro le lobby delle discariche”

Legambiente Calabria difende la città di Crotone e sostiene la comunità di Papanice contro l’ampliamento della discarica di Columbra. “Sosteniamo con convinzione la difesa di Crotone e della comunità di Papanice e del suo parroco don Pasquale Aceto che con amore e passione civile difende la salute della sua comunità” afferma il presidente di Legambiente Calabria Francesco Falcone. Legambiente dice “No alle discariche” e lo dice con forza commentando la notizia della possibilità di ampliare la discarica crotonese. “No all’ennesimo ampliamento della discarica di Columbra che ci riporta alle ordinanze nefaste della gestione commissariale con ampliamenti anche in altezza!! Non si risolve così la gestione dei rifiuti, lo avevamo detto già nelle osservazioni al piano regionale – continua Falcone – È l’ennesimo fallimento della politica regionale!!! Non si può scaricare sui comuni e sugli ATO il non governo del sistema dopo il fallimento della gestione commissariale. Per questo Legambiente dice “No alle lobby delle discariche”.

